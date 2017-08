Appels duurder door kleine oogst

De oogst van appels valt dit jaar ruim 30 procent lager uit dan vorig seizoen. Het is daarmee de kleinste oogst van de afgelopen tien jaar. De prijzen van consumptieappels en industriële appels voor de productie van sap zullen naar recordhoogte stijgen, meldt De Telegraaf.

Onder invloed van het warme weer liepen de bloesems in april en mei extra vroeg uit, maar toen er plots sprake was van nachtvorst vroren ze op grote schaal kapot.

Branchemedium AGF.nl meldt dat er later deze maand vooral een gebrek zal zijn aan Elstars, het populairste ras in ons land. De prijzen vallen volgens Izak Heijboer, fruitspecialist van AGF.nl, dit seizoen zomaar tientallen procenten hoger uit: 30 tot 50 procent of nog meer. Exacte cijfers zijn er volgens de zegsman echter nog niet.