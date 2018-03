App stores Apple en Google doelwit Frankrijk

Frankrijk sleept techgiganten Apple en Google voor de rechter vanwege oneerlijke handelspraktijken. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire heeft dat woensdag aangekondigd. De voorwaarden die de Amerikaanse bedrijven aan appmakers stellen, zijn hem een doorn in het oog.

Beide bedrijven rekenen 30 procent van de verkoopprijs van apps om ze in de app store toe te laten. Bij Android-telefoons is het nog mogelijk om apps buiten de app store van Google op de telefoon te zetten. Bij Apple is dat vrijwel onmogelijk. Daarnaast kunnen de techreuzen eenzijdig de voorwaarden aanpassen.

Le Maire laat weten dat Apple en Google nog zo machtig kunnen zijn, maar dat ze „onze start-ups en ontwikkelaars niet zo zouden moeten kunnen behandelen”. Volgens de minister zouden de boetes voor de Amerikaanse bedrijven „in de miljoenen euro’s” kunnen lopen.

Eerder ging Le Maires ministerie al achter Amazon aan in een vergelijkbare zaak. Een rechtbank buigt zich nog over die kwestie, waarin Frankrijk volgens de krant Le Parisien een boete van 10 miljoen euro wil opleggen.