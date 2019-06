App mag als eerste niet-bank betalingen doen

Beleggingsapp Peaks heeft als eerste niet-bank in Nederland een vergunning gekregen om betalingen te regelen en banktransacties te kunnen inzien. Die mogelijkheid bestaat sinds kort onder de Europese richtlijn PSD2. Peaks kan zijn diensten daardoor nu aan klanten van alle banken aanbieden.

Met Peaks kunnen klanten hun betalingen bij bijvoorbeeld winkels afronden naar hele euro’s. Het verschil wordt door de app belegd. Peaks werkte tot nu toe alleen voor klanten van de Rabobank, dat een belangrijke investeerder is in het fintechbedrijf.

Peaks maakt het ook mogelijk om geld in te leggen als klanten het bedrijf geen inzicht willen geven in al hun betalingen. Dan kunnen ze een vast bedrag per dag inleggen.

PSD2 is sinds kort in Nederland van kracht. Die nieuwe richtlijn maakt het mogelijk voor andere bedrijven dan banken om inzicht te krijgen in de bankrekening van mensen en betalingen te verrichten. Daar moeten klanten wel nadrukkelijk toestemming voor geven.