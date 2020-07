Apollo Vredestein verzacht pijn massaontslag Enschede

Het aantal ontslagen bij bandenfabriek Apollo Vredestein in Enschede valt lager uit dan eerder werd aangekondigd. Na overleg met de ondernemingsraad heeft het bedrijf besloten dat er maximaal 528 banen worden geschrapt, terwijl aanvankelijk 750 arbeidsplaatsen zouden verdwijnen.

Apollo Vredestein zag zich genoodzaakt flink in het personeelsbestand in Enschede te snijden omdat er verlies wordt geleden op het merendeel van de banden die de fabriek produceert. De locatie moet zich na de reorganisatie meer specialiseren op hoogwaardige banden voor landbouwvoertuigen, terwijl ‘gewone’ banden tegen lagere loonkosten in Hongarije worden gemaakt.

De fabriek stelde het aantal ontslagen vorige maand ook al naar beneden bij. Toen sprak het bedrijf nog van 686 banen die zouden verdwijnen.