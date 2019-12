APM Terminals verkoopt Rotterdamse locatie aan buurman

Een Rotterdamse overslagterminal van APM Terminals komt naar verwachting in handen van Hutchison Ports, dat al de naastgelegen containerterminal ECT Delta bezit. Daarover hebben de twee partijen een intentieverklaring getekend. Daarin is ook afgesproken dat er na de verkoop vier jaar lang geen gedwongen ontslagen vallen bij de terminal

Het gaat om de terminal op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven, waar circa zeshonderd mensen werken. Volgens APM Terminals is het logischer om verder te investeren in zijn terminal op de Tweede Maasvlakte en de oudere overslagplaats voor containers aan zijn buurman over te doen. Om daar te blijven, zouden namelijk fikse investeringen nodig zijn.

Dit najaar hielden werknemers van APM Terminal stiptheidsacties voor meer duidelijkheid over de toekomst van de terminal. De twee bedrijven hebben afgesproken dat APM Terminals voorlopig als zelfstandig bedrijf blijft bestaan. Ook geeft A.P. Møller-Maersk, moederbedrijf van APM Terminals, vijf jaar lang een garantie voor de hoeveelheid te verwerken containers.