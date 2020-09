APG mag pensioengeld steken in Portugese tolwegen

De Nederlandse pensioenuitvoerder APG mag miljarden steken in een Portugees tolwegplatform. De Europese Commissie ziet geen bezwaar tegen de aankoop van een meerderheidsbelang in Brisa door APG en twee partners.

Brisa heeft in Portugal in totaal 21 snelwegen in beheer, met een totale lengte van meer dan 1500 km. Het netwerk omvat cruciale onderdelen van het Portugese wegennet, met jaarlijks meer dan 7,5 miljoen gebruikers.

Hoeveel Nederlands pensioengeld er precies met de deal gemoeid is, is onbekend. Volgens de verkopende partij is het bedrijf meer dan 3 miljard euro waard. APG, dat vermogen van pensioenfonds ABP onder zijn hoede heeft, en zijn partners krijgen samen 81,1 procent van Brisa in handen.