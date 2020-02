Aperam uitblinker op groen Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam zette woensdag het herstel voort. Ook de andere Europese beurzen wisten de openingsverliezen weg te werken. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar de resultaten van toonaangevende Europese bedrijven. Op het Damrak was roestvrijstaalproducent Aperam een uitblinker dankzij meevallende jaarcijfers. De resultaten van navigatiebedrijf TomTom vielen niet in de smaak.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent hoger op 609,92 punten. De MidKap won 1,3 procent tot 954,30 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,5 procent.

In de MidKap ging Aperam aan kop met een plus van 8,7 procent. Het bedrijf verscheepte afgelopen jaar minder roestvrijstaal als gevolg van de handelsoorlog en zag de omzet en winst dalen. Vvolgens analisten van Morgan Stanley waren de resultaten wel beter dan verwacht. Vastgoedinvesteerder Eurocommercial Properties wist in het afgelopen halfjaar meer huurinkomsten op te strijken en werd beloond met een koerswinst van 2,8 procent.

Sterkste stijger in de AEX was biotechnoloog Galapagos met een winst van 2,6 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. TomTom verloor 5,6 procent bij de kleinere bedrijven. De navigatiedienstverlener zag de omzet afgelopen kwartaal dalen door de verdere neergang bij de consumententak.

De Franse bank BNP Paribas daalde 0,4 procent in Parijs na publicatie van de resultaten. Branchegenoot Danske Bank zakte 2,5 procent in Kopenhagen. De Deense bank verwacht dit jaar aanzienlijk minder winst te boeken door de nasleep van het witwasschandaal. Infineon klom 3,8 procent in Frankfurt na meevallende cijfers van de Duitse chipmaker. Het Duitse technologieconcern Siemens boekte afgelopen kwartaal minder winst dan verwacht en verloor 2 procent. Het Britse telecomconcern Vodafone won 0,7 procent in Londen na een stijging van de kwartaalomzet.

De euro was 1,1044 dollar waard tegen 1,1035 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 1,4 procent in prijs tot 50,31 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 54,76 dollar per vat.