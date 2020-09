Aon: coronapandemie voedingsbodem voor wereldwijde onrust

De coronapandemie is een voedingsbodem voor wereldwijde risico’s en versterkt maatschappelijke en economische onrust, schrijft advies- en onderzoeksbureau Aon in een vooruitblik. Zo neemt het risico op stakingen en rellen bijvoorbeeld toe, maar wordt ook het internationale bedrijfsleven flink op de proef gesteld, valt in het rapport te lezen.

De landen die het hardst worden getroffen door de pandemie lopen een groter risico op maatschappelijke onrust en anti-overheidsprotesten. Dat komt volgens Aon omdat deze landen sterker afhankelijk zijn van toerisme of de detailhandel, of omdat ze aanzienlijk meer slachtoffers hebben door de virusuitbraak. Dit risico bestond al eerder, maar bij drie op de vijf ontwikkelde economieën neemt dit als gevolg van Covid-19 dit jaar toe.

De internationale toeleveringsketen stond al voor de coronacrisis onder druk door onder meer handelsbeperkingen. Het is volgens Aon de vraag of bedrijven straks nog voldoende materialen en grondstoffen kunnen inkopen.

Overheden hebben volgens het rapport nog niet eerder in vredestijd zo vergaand moeten ingrijpen. Dat heeft voor zowel de korte als lange termijn gevolgen. „De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden hebben de bestaande normen op het gebied van handel, contracten, toeleveringsketens en monetair beleid aangetast. Internationale bedrijven hebben hier direct last van en de economische crisis die nu ontstaat, zal nog lang voelbaar zijn.”

Ook bestaat de kans dat andere risico’s door de crisis onvoldoende aandacht krijgen, waarschuwt het rapport. Als de coronamaatregelen wereldwijd worden opgeven, kan onrust in landen met een „onderliggende instabiliteit” toenemen. Bedrijven moeten ook na de crisis bij de pinken blijven, zoals op het gebied van cybercrime.