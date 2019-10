ANWB verwacht grote drukte door protest bouwvakkers

De ANWB verwacht woensdag grote drukte op de wegen in en rond Den Haag door het protest van bouwers op het Malieveld. Eerder deze maand liep het verkeer in de hofstad en in andere plaatsen muurvast door protestacties van landbouwers.

De ANWB vreest dat woensdag een vergelijkbare situatie ontstaat door de grote voertuigen van duizenden bouw- en infrabedrijven. Actiegroep Grond in Verzet drukt deelnemers daarom op het hart om zware werkvoertuigen thuis te laten.

„Het is niet de bedoeling om Den Haag plat te leggen of voor heel veel overlast te zorgen”, aldus Klaas Kooiker, mede-initiatiefnemer. De organisatie zet bussen in om mensen vanuit verschillende plekken in het land naar Den Haag te brengen. Overigens herstellen bedrijven uit de agrarische sector binnenkort de schade aan het manifestatieveld.