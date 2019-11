De ANWB verkoopt reisdochter SNP Natuurreizen aan Partners in Travel Group. Daarmee komt het bedrijf, dat bekend is van fietsvakanties en huttentochten, na bijna vijftien jaar weer terug in handen van de oud-eigenaren. De verkoop heeft geen gevolgen voor het personeel.

SNP en de ANWB blijven wel nauw samenwerken. Zo blijft ANWB Ledenreizen wandelvakanties aanbieden die door SNP zijn ontwikkeld. Gert Nieuwboer, de huidige directeur van SNP, wordt medeaandeelhouder en blijft de eindverantwoordelijke voor de reisorganisatie. Er zijn geen financiële details naar buiten gebracht.

Onlangs werd juist bekend dat de ANWB fors gaat investeren in zijn reizenpoot en een deel van zijn reisorganisaties samenvoegt. FOX Verre Reizen, Pharos Reizen, ANWB Ledenreizen en ANWB Kampeerreizen worden gezamenlijk ondergebracht in ANWB Reizen Beheer. SNP Natuurreizen is vanwege zijn vestigingslocatie in Nijmegen en zijn meer specialistische aanbod niet meegenomen in deze samenvoeging.