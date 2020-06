ANWB-test toont zwakke remmen bij elektrische budgetfietsen

Bij acht van de tien geteste elektrische budgetfietsen van rond de 1000 euro waren de remmen te zwak. Dat concludeerde de ANWB na een proef. Mede door een te lange remweg raadt de organisatie uiteindelijk slechts vier van de geteste e-bikes aan.

Met name de achterremmen bleken zwak. Zo kwamen de elektrische fietsen van Pro E-bike en Vogue respectievelijk 15,5 en 20,5 meter te ver tot stilstand op een droge weg. Dat is boven het maximum van 11 meter, dat volgens de Europese regelgeving bij een beginsnelheid van 25 kilometer per uur, toegestaan is. Met een langere remweg neemt het risico op een ongeval in het verkeer toe, waarschuwt de ANWB. Dat risico neemt verder toe als de fiets ook nog wordt overbelast. Elke fiets heeft een maximaal toegestaan gewicht van gemiddeld 130 kilo voor de fiets, de berijder en de eventuele bagage.

Op andere punten stelden de e-bikes eveneens teleur, aldus de ANWB. Zo waren er problemen met de ondersteuning, of zeer gebrekkige en daardoor kwetsbare bedrading naar de accu.