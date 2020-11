ANVR: verdere beperking reisadvies ‘mentale dreun’

AMSTERDAM (ANP ). Reisbrancheorganisatie ANVR noemt een eventueel verder beperkend reisadvies een „mentale dreun” aan de reisbranche. De ANVR zegt „niet in te zien” waarom ten opzichte van vorige week ineens ander beleid gevoerd moet worden. „Er staan al veel landen op oranje. Een extra reisverbod voegt niet zoveel toe”, aldus ANVR-voorzitter Frank Oostdam.

Daarbij is de impact van de reisbranche op het aantal besmettingen volgens Oostdam „nihil”. „Ik hoop dat het kabinet dat meeneemt in hun overwegingen”, aldus de voorzitter.

Dinsdag maakt het kabinet in een nieuwe persconferentie mogelijke aanvullende beperkende maatregelen om het coronavirus in te dammen bekend. Daar zou ook een verdere beperking van reizen naar het buitenland in de kerstvakantie in zitten. Begin dit jaar raakten mensen besmet tijdens vakanties naar sneeuwgebieden in Italië en Oostenrijk, waarna het virus zich in Nederland verspreidde.

De koepelorganisatie hoopt verder begin december de zogeheten voucherbank, waar het in augustus voor pleitte, met het kabinet te hebben uitgewerkt. Door een gebrek aan inkomsten vanwege de coronacrisis lukt het reisorganisaties niet om klanten met een voucher terug te betalen. Reisaanbieders zouden via de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) geld moeten kunnen lenen bij de overheid voor de betalingen.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken zegde onlangs toe het fonds te willen realiseren. Dinsdag stemt de Tweede Kamer erover. Oostdam noemt de voucherbank „het grootste lichtpunt van de afgelopen zes maanden”.

De ANVR wil dat de leningen „misschien wel vijf of zes jaar” kunnen gelden. Volgens de ANVR gaat het om een bedrag van in totaal 950 miljoen euro aan vouchers. De ANVR wil graag het totale bedrag dat uitstaat gedekt in de voucherbank. Volgens de voorzitter verlopen de gesprekken met het ministerie hierover goed.