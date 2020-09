‘Anti-witwasregelgeving werkt soms belemmerend voor banken’

De aangescherpte anti-witwasregelgeving is voor banken soms een belemmering in hun dienstverlening. Dat meldt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in reactie op een rondvraag van de Europese Banken Autoriteit. Die onderzoekt de invloed van de regels op de beschikbaarheid van financiële diensten.

Wanneer het risico op witwaspraktijken groter wordt, moeten banken meer informatie opvragen om zeker te weten dat klanten er niet bij betrokken zijn. Als klanten die informatie niet geven, of als het niet mogelijk blijkt om het risico op witwassen genoeg te beperken, moeten banken afscheid nemen van zo’n klant.

Volgens de NVB zetten banken vraagtekens bij het gedetailleerde niveau van de informatie die de toezichthouders willen hebben. Ook zouden de toezichthouders niet duidelijk zijn over het soort ‘bewijs’ dat genoeg is om aan te tonen dat klanten niet witwassen. „Dat maakt banken extra voorzichtig”, schrijft de brancheorganisatie.

De NVB wil graag in gesprek met de wetgevers en toezichthouders om te bespreken hoe belemmeringen voor eerlijke klanten kunnen worden weggenomen.

De Europese Commissie tikte Nederland en tien andere EU-lidstaten eind mei nog op de vingers over hun aanpak van witwaspraktijken. Brussel maande Den Haag voor „effectief toezicht” te zorgen en de Europese antiwitwaswetgeving te handhaven. Ook moest Nederland stoppen met het mogelijk maken van belastingontwijking.