Annuleringen leiden tot lagere winst Ryanair

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair heeft in de eerste zes maanden van zijn gebroken boekjaar een lagere winst geboekt. Het Ierse bedrijf voert onder meer stakingen op als oorzaak. Die leidden onder meer tot meer annuleringen van relatief dure tickets in het weekend.

De winst van Ryanair bedroeg 1,2 miljard euro, tegen een kleine 1,3 miljard euro een jaar eerder. De omzet steeg met 8 procent naar 4,8 miljard euro. Het personeel van Ryanair staakte de afgelopen periode geregeld en een deel van hen kreeg al een hoger loon als gevolg van die acties. Ryanair heeft nog niet in alle landen cao’s getekend met zijn personeel.

In Nederland staakten cabinepersoneel en piloten eind vorige maand. De piloten hadden al eerder het werk neergelegd, maar toen vloog Ryanair stakingsbrekers in uit andere landen. Vlak na de staking maakte Ryanair bekend de basis in Eindhoven te gaan sluiten. De vluchten van en naar Eindhoven blijven wel. Piloten en cabinepersoneel hebben het bedrijf voor de rechter gedaagd, maar Ryanair claimt dat er geen sprake is van vergelding.

Het aantal reizigers viel 4,5 miljoen hoger uit op 76,6 miljoen. De gemiddelde ticketprijs daalde evenwel met 3 procent. Ryanair verwacht dat de ticketprijs in de tweede jaarhelft nog eens met 2 procent daalt.

Op verdere aandeleninkoop hoeven beleggers nog even niet te rekenen. Ryanair heeft net een aandeleninkoopprogramma ter waarde van 750 miljoen euro afgerond. Vanwege de onzekerheden rond de brexit is het volgens financieel directeur Neil Sorahan slim om „het kruit even droog te houden”.