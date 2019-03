Annuleren Boeing-vlucht voor eigen rekening

Het staat reizigers die het niet zien zitten om aan boord te stappen van een Boeing 737 MAX uiteraard vrij om af te zien van de vlucht, maar de kosten van het annuleren zijn op dit moment voor eigen rekening. Dat zegt reisorganisatie TUI, die momenteel drie toestellen van het type in gebruik heeft.

De ramp met het toestel 737 MAX-8 van Ethiopian Airlines dit weekend zorgt wereldwijd voor de nodige scepsis. In verschillende landen blijven toestellen van het type 737 MAX uit voorzorg aan de grond. Het is de tweede ramp met een vliegtuig van het betreffende type in een paar maanden tijd.

Europese en Amerikaanse luchtvaartautoriteiten zien nog geen noodzaak het gebruik van de toestellen op te schorten. TUI zei eerder al nauw contact te hebben met de autoriteiten en met Boeing zelf en zal eventuele extra aanwijzingen opvolgen.

Eerder op maandag vertrok een TUI-vlucht met een Boeing 737 MAX naar het Spaanse Tenerife. Volgens de reisorganisatie waren er geen annuleringen.