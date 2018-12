Anne Rigail wordt de nieuwe baas van luchtvaartmaatschappij Air France. Dat meldde Europe1. Volgens de Franse nieuwszender zal haar benoeming woensdagochtend worden aangekondigd.

Rigail is momenteel leidinggevende over de klantenservice van Air France. Air France wordt nu op tijdelijke basis geleid door Ben Smith, die ook topman is van de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie Air France-KLM.