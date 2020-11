Angst voor nieuwe lockdown drukt op sentiment Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn donderdag met verliezen gesloten. De stemming op Wall Street werd gedrukt door een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Verenigde Staten. Daardoor zijn veel beleggers bang geworden dat er weer extra beperkende coronamaatregelen aankomen.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,1 procent lager op 29.080,17 punten. De brede S&P 500 verloor 1 procent tot 3537,01 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,7 procent in op 11.709,59 punten.

De Amerikaanse economie gaat waarschijnlijk een paar uitdagende maanden tegemoet door de opleving van het coronavirus in de VS en elders in de wereld, heeft voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve laten weten. Hij verwees op een virtuele conferentie ook naar de mogelijke herinvoering van lockdownmaatregelen. „We zien dat de economie verder gaat op een solide pad van herstel, maar het grootste risico nu is de verdere verspreiding van de ziekte in de VS”, aldus het centralebankhoofd.

Vooral bedrijven die gevoelig zijn voor de ontwikkelingen rond corona gingen omlaag. Denk aan luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en United Airlines maar ook om cruisebedrijven als Royal Caribbean Cruises en Carnival, die tot bijna 8 procent lager noteerden.

Farmaceut Moderna won juist 6,5 procent. De onderneming heeft laten weten dat de eerste batch gegevens van een recente test voor zijn in ontwikkeling zijnde coronavaccin klaar is om nader geanalyseerd te worden.

Het aandeel van de al bankroete winkelketen J.C. Penney werd ruim een derde meer waard. J.C. Penney heeft ondanks de financiële problemen toch een nieuw damesmerk gelanceerd, genaamd Stylus. Ook XPeng werd ruwweg een derde meer waard. De in China gevestigde fabrikant van elektrische voertuigen heeft zijn opbrengsten afgelopen kwartaal flink opgevoerd.

De euro stond op 1,1808 dollar, tegen 1,1815 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 41,06 dollar. Brentolie zakte 0,8 procent in prijs tot 43,44 dollar per vat.