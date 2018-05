Angry Birds 2 geeft resultaten Rovio glans

Het Finse Rovio, maker van het populaire spelletje Angry Birds, heeft zijn operationele winst in het eerste kwartaal bijna weten te verdubbelen. De opbrengsten van Angry Birds 2 stegen daarbij tot recordhoogte. Wel had het bedrijf wat tegenwind door negatieve wisselkoerseffecten.

De operationele winst steeg in de verslagperiode tot krap 9,2 miljoen euro, van 5,3 miljoen euro een jaar eerder. De omzet viel met circa 66 miljoen euro een fractie lager uit dan in de meetperiode een jaar eerder. Exclusief wisselkoerseffecten vielen de opbrengsten 12 tot 14 procent hoger uit. Angry Birds 2 was daarbij goed voor 18 tot 26 procent groei.

Topvrouw Kati Levoranta sprak van resultaten die in lijn lagen met de eigen verwachtingen. Rovio houdt ook vast aan de verwachting voor heel 2018 waarbij een omzet van 260 miljoen tot 300 miljoen euro wordt voorzien.