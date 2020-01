Andorra wil lid worden van IMF

Andorra wil lid worden van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het dwergstaatje, gelegen tussen Spanje en Frankrijk maar geen EU-lid, heeft daarvoor donderdag een officiële aanvraag ingediend. Volgens IMF-topvrouw Kristalina Georgieva zal het verzoek in behandeling worden genomen. Andorra was de afgelopen jaren al in gesprek met het IMF over een toetreding. Het land werkte tegelijkertijd aan economische en financiële hervormingen.

Het IMF werd in 1945 opgericht. Het doel was na de Tweede Wereldoorlog een nieuw economisch systeem in de wereld op te bouwen. De organisatie is vooral bekend doordat ze bij financiële crises ingrijpt. Het fonds telt 189 leden. Laatste nieuwkomer in 2016 was het eilandstaatje Nauru. Vanuit Europa trad Kosovo in 2009 als laatste toe.