Andorra 190e lid van het Internationaal Monetair Fonds

Andorra is zaterdag het 190e lid van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geworden. Het staatje in de Pyreneeën, dat 77.000 inwoners telt, had al betrekkingen met het fonds, maar besloot eerder dit jaar echt lid te worden. Het Spaanse persbureau Europapress berichtte dat de bewindslieden uit Andorra ,onder wie de minister van Financiën Eric Jover, vrijdagavond in Washington letterlijk hebben getekend voor het IMF-lidmaatschap en een ontmoeting hebben gehad met IMF-directrice Kristalina Georgieva.

Om in deze VN-organisatie sterker te staan heeft Andorra zich aangesloten bij wat de Belgisch-Nederlandse groep wordt genoemd. Die heeft een nieuwe leider, de Nederlandse prof. Paul Hilbers, en die heeft zitting in het 24 leden tellende dagelijks bestuur van het IMF. Andorra is gemeten naar het inkomen per inwoner een stuk rijker dan zijn grote buren (Frankrijk en Spanje), dankzij onder meer de productie van technisch hoogwaardige producten, toerisme en financiële dienstverlening.

Het IMF is in 1944 opgericht en stelt zich ten doel te waken over de stabiliteit van het internationale monetaire stelsel. Het onderzoekt en adviseert niet alleen, maar biedt ook leningen aan om crises te boven te komen.