AND keldert, DPA klimt op Damrak

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag vrijwel vlak geopend. Op het Damrak kelderde kaartenmaker AND na publicatie van de jaarcijfers. De resultaten van detacheerder DPA vielen wel in de smaak. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. De beurshandel werd opnieuw gedomineerd door de brexitperikelen, de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken en de zorgen over de economische groei.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent hoger op 546,13 punten. De MidKap steeg 0,5 procent tot 756,10 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,3 procent. Londen klom 0,5 procent.

Op de lokale markt raakte AND 11 procent kwijt. De kaartenmaker zag de omzet afgelopen jaar dalen en leed opnieuw verlies. Detacheerder DPA wist de omzet en winst in 2018 op te voeren en is „optimistisch over de resultaten” voor dit jaar. Beleggers beloonden het aandeel met een koerswinst van bijna 10 procent.