‘Anbang zet kantoor Unilever te koop’

De Chinese investeerder en verzekeraar Anbang zet het kantoor van Unilever in Rotterdam-Zuid te koop. Ook onder meer het kantoor van consultants- en adviesbureau EY aan de Amsterdamse Zuidas en de Weenatoren in Rotterdam staan in de etalage. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. In totaal bevat de vastgoedportefeuille 6 panden die gezamenlijk zo’n 700 miljoen euro waard zouden zijn.

De portfolio omvat verder een pand van consultants- en adviesbureau PwC langs de A4 in Amsterdam-West, een pand van CapGemini in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn en het hoofdkantoor van ingenieursbureau Royal Haskoning BHV in Amersfoort. De panden werden drie jaar geleden door de Amerikaanse investeerder Blackstone verkocht aan Anbang.

Het Rotterdamse Unilever-pand is een blikvanger met een moderne nieuwbouw die uitsteekt boven een oude Blue Band-fabriek. Unilever heeft overigens aangekondigd uit het pand met de bijnaam ‘de Brug’ te vertrekken. Upfield, de nieuwe naam van de verkochte spreads-divisie van het bedrijf, blijft daar wel.

Anbang is al enige tijd bezig met het verkopen van zijn bezittingen buiten China. Onlangs verkochten de Chinezen verzekeraar Vivat aan verzekeringsbedrijf Athora en de Nederlandse verzekeraar NN Group. Een portefeuille met luxehotels werd voor 5,8 miljoen dollar aan een Zuid-Koreaans bedrijf verkocht.

Met de verkopen probeert Anbang zijn schulden terug te brengen. Het bedrijf was een aantal jaren erg actief op het overnamevlak en bekostigde die groei met geleend geld. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in en stelden het bedrijf onder curatele. Ook werd de voormalig topman van Anbang vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.