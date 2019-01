„Anbang wil af van Amerikaans hoofdkantoor”

Anbang Insurance Group onderzoekt de verkoop van het pand in New York dat zijn Amerikaanse hoofdkantoor huisvest. Dat zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Het moederconcern van de Nederlandse verzekeraar Vivat zou daarmee een nieuwe grote desinvestering doen, terwijl het de afgelopen jaren internationaal grote aankopen deed.

Door alle overnames bouwde Anbang een enorme schuldenberg op. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in, stelden het bedrijf onder curatele en Anbang moest in omvang krimpen. De voormalige topman, Wu Xiaohui, werd bovendien veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.

Anbang kocht 717 Fifth Avenue in 2015 van investeerder Blackstone voor 414 miljoen dollar. Het pand werd gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw en heeft zicht op Central Park. In de Verenigde Staten wordt ook gewerkt aan de verkoop van de portefeuille van Amerikaanse luxehotels van Anbang, zoals W Marriott Essex House in Manhattan en het Westin St. Francis in San Francisco. Die is miljarden waard.