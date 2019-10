‘Anbang verkoopt Nederlandse kantoorpanden’

De Chinese investeerder en verzekeraar Anbang zet zes Nederlandse kantoorpanden, waaronder het Nederlandse hoofdkantoor van Unilever in Rotterdam, in de etalage. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De vastgoedportefeuille zou naar verluidt bij elkaar zo’n 700 miljoen euro waard zijn.

Ook een pand aan de Antonio Vivaldistraat op de Zuidas behoort tot de te koop staande gebouwen. De gebouwen zijn onderdeel van de vastgoedportefeuille die Anbang drie jaar geleden kocht van investeerder Blackstone.

Anbang verkocht onlangs verzekeraar Vivat aan verzekeringsbedrijf Athora en de Nederlandse verzekeraar NN Group. De Chinese verzekeraar is al een tijdje bezig met de uitverkoop van zijn bezittingen, nadat het de afgelopen jaren erg actief was op de overnamemarkt en daardoor een enorme schuldenberg opbouwde. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in en stelden het bedrijf onder curatele. Ook werd de voormalig topman van Anbang vorig jaar veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens fraude en corruptie.