„Anbang probeert hotel Amsterdam te verkopen”

De Chinese investeerder Anbang is naar verluidt in exclusieve gesprekken om een van de grootste hotels in het centrum van Amsterdam te verkopen aan de Franse verzekeraar AXA. Persbureau Bloomberg meldt op basis van ingewijden dat er momenteel wordt gesproken over een bod van 425 miljoen euro voor Double Tree Hotel by Hilton Amsterdam Centraal.

Er zou nog geen definitieve deal zijn gesloten. Onlangs is door Triplewood Holding, een onderdeel van AXA, wel al om toestemming gevraagd van toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) om Wisdom Property over te nemen. Dat bedrijf houdt zich bezig met de exploitatie van het Amsterdamse hotel.

Anbang was eerder erg actief op de overnamemarkt, maar gaat nu gebukt onder een enorme schuldenberg. Bezorgde Chinese autoriteiten grepen in en stelden het bedrijf onder curatele. De laatste tijd probeert Anbang veel bezittingen te verkopen om de financiën weer op orde te krijgen. Ook de Nederlandse verzekeraar Vivat was in Chinese handen beland. Recent is aangekondigd dat Vivat wordt overgenomen door verzekeringsbedrijven NN Group en Athora.