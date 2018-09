Analyse: V&D zal vertrouwen in merk nodig hebben om te overleven

„Echte vriendschap is elkaar jaren niet zien, maar als je elkaar dan ziet, is het als vanouds.” V&D is sinds woensdag terug als webwinkel. Alsof er niets is gebeurd.

Althans, dat lijkt de tekst op de homepage van vd.nl te suggereren. Maar natuurlijk is dat niet zo, want er is wel degelijk veel gebeurd. Zo ging de keten op de laatste dag van 2015 failliet. Dat zo’n Nederlands icoon als Vroom & Dreesmann zou verdwijnen uit de winkelstraat, was voor velen moeilijk te verteren. Om nog maar te zwijgen over de ruim 8000 medewerkers die van de ene op de andere dag geen werk meer hadden.

Na die 31ste december kwam het warenhuis nog vaak in het nieuws. Centrale vraag was: hoe kon het zo fout gaan? Bijna alle deskundigen waren het er over eens: de directie kwam niet op tijd in beweging om vernieuwingen door te voeren. En managers keken vooral naar binnen en niet naar de klant. Laat staan dat er geluisterd werd.

Een overname in 2016 mislukte, waardoor het merk definitief leek te verdwijnen. De merkrechten zijn sindsdien in handen van de ondernemers Roland Kahn, Jaco Scheffers en Ronald van Zetten. Laatstgenoemde is oud-topman van HEMA.

En zo kon het gebeuren dat woensdag V&D opeens terugkeerde in de branche. Als webwinkel, welteverstaan. Of beter gezegd: als online platform. Dat lijkt hetzelfde, maar is dat niet. Een webwinkel heeft zijn eigen voorraad, zorgt voor de distributie en bezorging en uiteraard ook voor de klachtenafhandeling. Een platform neemt orders aan en geeft ze rechtstreeks daar aan de fabrikant. En dat is wat de nieuwe V&D precies doet. Die werkt met vijftig leveranciers en besteedt al het werk uit. In die zin wordt er nu alleen gebruik gemaakt van het merk V&D om een online platform te lanceren.

Winstgevend

Zo’n platform heeft wel de nodige voordelen, aldus Cor Molenaar, hoogleraar e-marketing aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. „Zo houd je de kosten laag, want je hebt weinig personeel nodig. Hoe minder de kosten, hoe eerder je winstgevend kunt worden.”

Toch zal dit ook in aantrekkelijke prijzen moeten resulteren, wil V&D een kans maken in deze concurrerende markt. Maar, zegt Molenaar, de naam hebben ze in ieder geval mee. „V&D is, ondanks wat er is gebeurd, nog altijd een vertrouwd merk, zeker voor de doelgroep waarop het bedrijf zich gaat richten.”

Die doelgroep bestaat, zoals V&D het formuleert, uit actieve 40-plusser. Het platform biedt voor hen artikelen in de categorieën reizen, hobby’s, gezondheid, wonen, tuin en mode. „De 40-plussers worden door niemand echt goed bediend”, aldus Van Zetten tegenover het AD.

Maar dat is gemakkelijk gezegd. Alsof die 40-plusser nu niet shopt bij Wehkamp of Zalando, bedrijven met respectievelijk bijna een miljard en ruim 4 miljard euro omzet in 2017. Boks daar maar eens tegenop. De doelstelling van V&D valt er dan ook helemaal bij in het niet: binnen vijf jaar moet een omzet zijn gerealiseerd van 100 miljoen euro.

Klantenkring

Het nieuwe online warenhuis zal dan ook heel snel een selecte groep kopers aan zich moeten binden, wil het enige kans maken. Zo’n trouwe klantenkring die de naam V&D een warm hart toedraagt. Daarnaast zal het aanbod van artikelen onderscheidend moeten zijn en voldoende variatie moeten bieden om de klant tevreden te houden.

Nou, ga daar maar aan staan. Toch is er een kans dat het bedrijf het gaat redden. Als het goed luistert naar de klant en op basis van zijn wensen de juiste leveranciers toevoegt, kan er iets moois gebeuren. Maar is dat niet precies waar het de vorige keer fout ging?