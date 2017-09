Analyse: Industrie twijfelt over route en snelheid richting elektrisch rijden

Gaan we links, rechts of toch rechtdoor? Autofabrikanten in Duitsland lijken nog altijd te twijfelen over de juiste route en snelheid richting duurzame mobiliteit.

Je zult maar in de schoenen van de Duitse bondskanselier Angela Merkel staan. Aan de ene kant wil je duurzaamheid prediken, zeker na de affaire rond sjoemelsoftware, die vooral Duitsland trof. Aan de andere kant voel je de hete adem van de machtige Duitse autolobby in je nek. Het gaat immers om 870.000 banen die je niet op het spel wilt zetten met de Bondsdagverkiezingen in het vooruitzicht. Houd op een beurs als de IAA in Frankfurt dan maar eens iedereen te vriend.

Merkel was gisteren tijdens haar openingsspeech dan ook opvallend mild richting de auto-industrie. Natuurlijk is het vertrouwen ernstig geschaad, gaf ze toe. Maar de problemen spelen „in een minderheid van de sector.”

Betaalbare auto’s

Daarmee kreeg ze de handen op elkaar bij de autofabrikanten. Want die willen natuurlijk gewoon auto’s blijven bouwen. Dat zullen „in de toekomst” vooral elektrisch aangedreven modellen zijn, maar hoe snel die als betaalbare auto’s met voldoende actieradius beschikbaar komen, is de vraag die nog altijd die boven de markt hangt.

Er zijn fabrikanten, ook Duitse, die statements maken over 2019, 2023 of 2030. De snelheid verschilt dus nogal. Dat is ook zichtbaar op de beursvloer. Opvallend veel nieuwe productiemodellen –meer dan twee derde– zijn geen duurzame auto’s, maar grote wagens mét een grote benzine- of dieselmotor: de zogeheten sports utility vehicles, SUV genoemd.

Het laat zien dat fabrikanten niet alleen twijfelen over de snelheid van het doorvoeren van elektrisch rijden, maar ook over de route ernaartoe. Gooi je het roer rücksichtslos om, zoals Volvo in Zweden doet? Of blijf je investeren in motoren om die maar zo schoon mogelijk te maken?

Merkel hintte gisteren duidelijk op de laatste optie, toen ze aangaf zich goed voor te kunnen stellen dat de verbrandingsmotor „nog decennialang” gebruikt kan worden.

In de ban

Of de Duitse industrie daar slim aan doet, is echter de vraag. Zeker met het oog op China, die de verbrandingsmotor naar alle waarschijnlijkheid volledig in de ban gaat doen. Die beslissing zal Duitsland hard kunnen treffen.

Volkswagen trekt wat dat betreft nog de meest heldere lijn en zet volledig in op elektrisch rijden. Maar goed, dat is de fabrikant na het debacle rond de gewraakte sjoemelsoftware ook wel aan zichzelf verplicht.