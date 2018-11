Amsterdamse beurs sluit licht hoger

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst gesloten. Elders in Europa waren vooral verliezen te zien. Beleggers keken uit naar de belangrijke Amerikaanse Congresverkiezingen, die voor een machtsverschuiving in Washington kunnen zorgen. Ook waren er cijfers van grote Europese bedrijven.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,1 procent in de plus op 522,31 punten. De MidKap klom 0,1 procent tot 746,28 punten. Frankfurt verloor 0,1 procent, Parijs en Londen gingen tot 0,9 procent omlaag.

Randstad (plus 1,1 procent) profiteerde van sterke resultaten van zijn Zwitserse concurrent Adecco (plus 2,9 procent). De grootste uitzender ter wereld zag de kwartaalomzet stijgen geholpen door positieve ontwikkelingen op de belangrijke Franse markt. Randstad wist in het derde kwartaal overigens iets meer omzet te boeken dan Adecco. Over de eerste negen maanden ligt Adecco nog iets voor.

Sterkste stijger in de AEX was chipmachinefabrikant ASML met een koerswinst van 2,8 procent. Grootste daler was biotechnoloog Galapagos met een min van 1,5 procent.

Groothandelsbedrijf Sligro sloot de rij in de MidKap met een min van 2,8 procent na twee adviesverlagingen. Bij de kleinere bedrijven steeg raambekleder Hunter Douglas 4,8 procent dankzij een positief handelsbericht.

Vooral buiten het Damrak was het druk aan het cijferfront. In Frankfurt viel het handelsbericht van Deutsche Post (plus 3,4 procent) in goede aarde. Branchegenoot PostNL klom 4 procent en was daarmee de grootste stijger in de MidKap. De Duitse onlinewinkel Zalando verkocht afgelopen kwartaal minder dan gehoopt als gevolg van de hete zomer en ging 8,5 procent onderuit.

Sieradenverkoper Pandora wist in Kopenhagen een eerder verlies weg te poetsen en licht hoger te sluiten, ondanks teleurstellende resultaten. De Britse supermarktketen Morrison, die ook met cijfers kwam, daalde 4 procent. AB Foods won 3 procent. De eigenaar van kledingketen Primark boekte meer winst in zijn gebroken boekjaar.

De euro was 1,1408 dollar waard, tegen 1,1401 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 2,8 procent tot 61,33 dollar. Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 71,22 dollar per vat.