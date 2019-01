Amsterdamse beurs sluit lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag op de eerste handelsdag van 2019 in het rood gesloten. De minnen van eerder op de dag werden teruggedrongen dankzij teruglopende verliezen op Wall Street en de hogere olieprijzen. Elders in Europa waren overwegend plussen te zien op de aandelenmarkten.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,3 procent lager op 486,57 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 652,90 punten. Frankfurt en Londen wonnen tot 0,2 procent, maar Parijs ging 0,9 procent omlaag.

In de AEX was uitzender Randstad de grootste daler, met een min van 2,6 procent, gevolgd door staalproducent ArcelorMittal (min 2,4 procent). Verlichtingsbedrijf Signify was koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak met een plus van 2,4 procent. Shell ging 1,2 procent vooruit.

In de MidKap sloot metalenspecialist AMG de rij met een min van 2,2 procent. Air France-KLM werd 2,1 procent lager gezet, net als baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis. Sligro daalde 1,3 procent. Het groothandelsbedrijf zette afgelopen jaar een omzet in de boeken van ruim 2,3 miljard euro. Dat is 9,6 procent meer dan een jaar eerder en in lijn met de verwachtingen van analisten. Sligro publiceert op 24 januari zijn definitieve jaarcijfers.

Navigatiebedrijf TomTom voerde de winnaars bij de middelgrote fondsen aan met een plus van 1,9 procent. BAM won 0,2 procent in de MidKap. De bouwer heeft een akkoord gesloten met Eindhoven Airport over de financiële afwikkeling van het instorten van een parkeergarage op het vliegveld. Concrete details werden niet bekendgemaakt, maar volgens BAM was een eerdere voorziening voldoende. Die bedroeg ongeveer 9 miljoen euro.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak was biotechonderneming Kiadis Pharma een opvallende stijger met een plus van 17 procent, zonder duidelijk aanwijsbare reden. Natuurvoedingsbedrijf Wessanen kende ook een positieve beursdag met een winst van ruim 6 procent.

De euro noteerde 1,1356 dollar, tegen 1,1453 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie klom 3,6 procent in prijs tot 47,02 dollar. Brentolie kostte 3,3 procent meer op 55,60 dollar per vat.