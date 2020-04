Amsterdamse beurs met winst het paasweekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is met winsten de handel uit gegaan. Ook elders in Europa gingen de belangrijkste graadmeters met plussen het extra lange paasweekend in. Het sentiment onder beleggers leefde op na de aankondiging dat de Amerikaanse Federal Reserve de coronacrisis met nog eens 2,3 biljoen dollar aan krediet te lijf wil gaan.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 1,5 procent hoger op 508,04 punten. De MidKap won 1,6 procent tot 691,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 2,8 procent.

De miljardenkredieten van de Fed zijn bedoeld om lokale overheden en kleinere bedrijven in de Verenigde Staten door de coronacrisis te helpen. De extra steun werd vrijwel gelijktijdig met het aantal wekelijkse steunaanvragen bekendgemaakt. In een week tijd klopten nog eens 6,6 miljoen Amerikanen aan bij de overheid voor een werkloosheidsuitkering.

Beleggers verwerkten ook het laatste nieuws rond de onderhandelingen tussen oliekartel OPEC en andere grote olielanden als Rusland. Naar verluidt hebben zij in grote lijnen een akkoord, waarbij ze hun olieproductie met 10 miljoen vaten per dag terugschroeven om de olieprijzen te stutten.

Een vat Amerikaanse olie stond 2,1 procent in de plus op 25,63 dollar per vat, Brentolie steeg 1,5 procent tot 33,35 dollar per vat. In de AEX eindigde Shell 1,1 procent hoger. Bodemonderzoeker Fugro, waarvoor olieproducenten belangrijke klanten zijn, won in de MidKap 4,8 procent.

Van de hoofdfondsen was Just Eat Takeaway de sterkste stijger met een winst van 13,7 procent. Het maaltijdbestelbedrijf lijkt te profiteren van de coronacrisis. Het moederbedrijf achter onder meer Thuisbezorgd.nl zag in het eerste kwartaal het aantal bestellingen met de helft oplopen. Philips klom 3,7 procent. Het zorgtechologiebedrijf gaat 43.000 beademingsapparaten leveren aan de Verenigde Staten voor omgerekend ruim 595 miljoen euro.

Biotechnoloog Kiadis Pharma werd ruim 35 procent meer waard na positief nieuws over een celtherapieproduct van het biotechbedrijf. Uitbater van snellaadstations Fastned klom 4 procent na kwartaalcijfers.

De euro was 1,0931 dollar waard, tegen 1,0863 dollar een dag eerder.