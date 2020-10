Amsterdam wil met nieuwe regels woningen betaalbaar houden

De gemeente Amsterdam scherpt de woonregels aan in een poging woningen betaalbaar te houden.

De gemeente wil voorkomen dat beleggers grote huizen in meerdere kleine woningen opdelen. Daarom stelt Amsterdam de regel dat alleen woningen van minimaal 100 vierkante meter mogen worden verbouwd tot woningen van minimaal 40 vierkante meter.

Ook worden de boetes voor herhaalde overtreding bij woonfraude en het niet melden van vakantieverhuur fors verhoogd. Het verhogen van de boetes is mogelijk door de nieuwe Wet toeristische verhuur van woningen.

Verder worden bewoners die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen vanaf 1 januari verplicht zich te registreren in het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur. Daardoor is de verhuurder niet meer anoniem en wordt handhaving makkelijker. De vergunning- en meldplicht voor vakantieverhuur blijven naast de registratieplicht van kracht. De wijzigingen gaan 1 januari in.