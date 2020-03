Amsterdam weert cruiseschepen om virus

Cruiseschepen zijn per direct niet meer welkom in de haven van Amsterdam. Dat heeft topman Koen Overtoom bekendgemaakt. De stap is bedoeld om het coronavirus in te dammen. De rest van de haven blijft wel open.

De maatregel geldt zowel voor grote cruiseschepen als riviercruises. De afgelopen tijd hebben bedrijven die dergelijke reizen organiseren al een groot deel van de tochten geschrapt vanwege het virus. Vorige week gaven verschillende bedrijven al aan flink wat cruises te schrappen de komende weken.

Hoe lang de maatregel geldt, is nog niet duidelijk. April en mei zijn normaal gesproken de drukste periode voor cruises in Amsterdam, omdat dan de Keukenhof geopend is.