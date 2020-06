Amsterdam weer gezakt op ranglijst duurste steden

Amsterdam is verder gezakt op de lijst van de duurste steden ter wereld. De Nederlandse hoofdstad neemt op de ranglijst van duurste steden momenteel de 64e plek in. Dat komt naar voren uit onderzoek van adviesbureau Mercer.

Twee jaar geleden had Amsterdam nog een plaats in de top 50 van duurste steden wereldwijd. Vorig jaar verloor de stad al acht plaatsen, dit jaar nog eens zes. Dat is volgens de onderzoekers onder meer te verklaren doordat juist andere steden duurder zijn geworden. De prijzen in Amsterdam stegen minder hard. Ook de verzwakking van de euro ten opzichte van de dollar speelt een rol.

Hongkong is voor het derde jaar op rij de duurste stad ter wereld. Het Turkmeense Asjchabad steeg van plek 7 naar 2 op de ranglijst en nam die plek over van Tokio, nu op 3. In de top 10 staan verder ook de Zwitserse steden Zürich (4), Bern (8) en Genève (9). New York is de enige stad uit de Verenigde Staten boven in de lijst, op plek 6.

Parijs en Milaan daalden op de ranglijst naar respectievelijk de 50e en 47e positie. Ook alle Belgische en Duitse steden daalden. Britse steden lieten dan weer een stijging zien op de durestedenlijst.

Wie zo min mogelijk wil uitgeven aan het dagelijkse leven, moet zich overigens vestigen in het Tunesische Tunis. Daar is het dagelijks leven van expats voor het tweede jaar op rij het goedkoopst.