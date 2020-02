Amsterdam populair als brexit-wijkplaats voor bedrijven

Amsterdam heeft vorig jaar 161 nieuwe internationale bedrijven zien komen. Een kwart daarvan (38) vestigde zich in de hoofdstad vanwege de brexit. De toeloop van bedrijven leidt tot ruim 2850 nieuwe banen in de regio Amsterdam in de komende drie jaar, ruim 750 daarvan zijn brexitgerelateerd, zo blijkt uit cijfers van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Netherlands Foreign Investment Agency.

In totaal kozen vorig jaar 397 internationale ondernemingen voor Nederland. Ruim 40 procent daarvan kwam naar Amsterdam.

Nieuwkomers in het hoofdstedelijke ondernemerslandschap, aangejaagd door de brexit, zijn onder meer mediabedrijf Ridley Scott en geneesmiddelenreus Shionogi. Het Amerikaanse Discovery koos met het oog op de brexit voor uitbreiding van zijn kantoor in Amsterdam. Los van de Britse uittreding uit de EU vestigden zich het Japanse biotechbedrijf Rakuten Medical, het Canadese techbedrijf FreshBooks en het Finse Neste Renewable Fuels.

„Het is mooi om te zien dat Amsterdam aantrekkelijk is voor bedrijven uit innovatieve sectoren, zoals life sciences & health, de creatieve industrie en tech - de banen van de toekomst”, zegt wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken). Meer dan honderd bedrijven overwegen nog om naar Amsterdam te komen met de brexit in het achterhoofd.