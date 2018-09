Amsterdam hoger op lijst huizenprijsbubbel

Amsterdam is opgerukt naar de vijfde plaats van een ranglijst met steden die het hoogste risico hebben op een huizenprijsbubbel. In die steden zijn de prijzen zo hard gestegen ten opzichte van onder meer de inkomens dat er een gerede kans is dat de markt instort.

Het risico op problemen is het grootst in Hongkong, zo bleek donderdag uit een jaarlijks onderzoek van de Zwitserse bank UBS. Ook in München, Toronto en Vancouver rijzen de huizenprijzen de pan uit. Een jaar eerder stond Amsterdam nog op de achtste plaats, maar de stad is Sydney, Londen en Stockholm voorbij.

De huizenprijzen in Amsterdam zijn sinds 2013 gemiddeld met 60 procent gestegen. UBS denkt dat de bubbel in Amsterdam weleens snel kan knappen, gezien het gebrek aan betaalbare woningen in de hoofdstad en de aangescherpte hypotheekregels in Nederland.

Om een appartement van 60 vierkante meter in het centrum van Amsterdam te kopen moet iemand met een gemiddeld salaris in de dienstensector tien jaar werken. In Hongkong is dat voor een vergelijkbare woning 22 jaar, becijferde UBS. De verhouding van inkomen tegenover huizenprijzen zegt iets over de instroom van buitenlands geld in de huizenmarkt. Bij steden met een scheve verhouding zijn relatief veel buitenlandse beleggers actief.

Overigens is er nog geen sprake van risico’s zoals die in aanloop naar de financiële crisis, die ontstond door inzakkende huizenprijzen. De totale hypotheekleningen lopen lang niet zo snel op als toen. Volgens UBS betekent de overspannen markt vooralsnog vooral dat kopers erop moeten rekenen dat prijzen op wat langere termijn wellicht niet meer zo hard stijgen.

Dat de woningmarkt in Amsterdam oververhit is, bleek woensdag nog eens. Toen stonden vijftig mensen in de rij voor een kijkuurtje van een driekamerappartement van 70 vierkante meter met een huurprijs van 1000 euro per maand.