Amsterdam Centraal in spits uitgestorven

Waar het in de centrale hal van station Amsterdam Centraal tijdens de spits een komen en gaan van reizigers is, was het er dinsdag rond 08.30 uur vrijwel uitgestorven. De enige treinen die rijden gaan naar Schiphol, de rest is vanwege de landelijke ov-staking uitgevallen. Op het station wordt vanwege de acties continu omgeroepen dat er zeer beperkt tot geen treinen rijden.

Het zijn voornamelijk toeristen die verrast worden. Een Italiaanse toerist sprak van "een totale verrassing" dat er wordt gestaakt. Hij en zijn vrienden zijn op vakantie en moeten een vlucht in Düsseldorf halen. Ze hebben nu geen idee hoe ze er moeten komen. Een Braziliaanse toeriste moet naar Brussel en hoorde pas bij het station van een NS-medewerker dat er geen treinen rijden.

Toeristen die naar Schiphol moeten, meer hebben geluk. Omdat de rechter bepaalde dat de luchthaven bereikbaar moet blijven, rijdt er een ‘noodpendel’ van Amsterdam Centraal naar de luchthaven. De sprinters, die vier keer per uur rijden, zijn vooralsnog normaal bezet.

Om eventuele chaos te voorkomen, staan vrijwilligers van het Rode Kruis klaar om mensen van informatie te voorzien. Veel werk hebben ze nog niet gehad, zegt een van hen. "Maar de mensen reageren wel erg verontwaardigd als ze horen dat er geen treinen rijden." Een medewerker van een filiaal van Kiosk vindt de rust als gevolg van de stakingen de "extreemste ooit". De deuren sluiten is echter geen optie dus maakt ze van de tijd gebruik om eens goed op te ruimen in de winkel.