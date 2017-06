Amsterdam bij meest dynamische steden Europa

Amsterdam staat vierde op een ranglijst van meest dynamische steden in Europa. Die ranglijst is door Savills Investment Management opgesteld om te bepalen welke steden het geschiktst zijn voor commerciële vastgoedinvesteringen. Londen, Parijs en Cambridge staan nog boven Amsterdam.

Savills vergeleek 130 steden in Europa op zes onderwerpen: innovatie, inspiratie, inclusiviteit, interconnectie, investeringen en infrastructuur. Amsterdam scoort op innovatie het best met een vierde plaats en op inclusiviteit met een achttiende plaats het slechtst. Met die laatste term bedoelt Savills de mate waarin mensen van verschillende achtergronden worden opgenomen in de samenleving en door elkaar heen wonen.

Meest dynamische stad Londen won vier categorieén en werd twee keer tweede achter Cambridge. Utrecht is de tweede Nederlandse stad op 46e plaats, vlak voor Eindhoven (48) en Den Haag (50). Eindhoven werd als achtste stad van Europa beoordeeld op het gebied van innovatie.