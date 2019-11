‘Amper uitleg over reorganisatie Tata Steel’

Vertegenwoordigers van het personeel van Tata Steel Europe zijn diep teleurgesteld over de uitleg die het staalconcern heeft gegeven over de recent aangekondigde reorganisatie. Leden van de ondernemingsraad en vakbondsleden uit heel Europa kregen een presentatie over de ingreep die 3000 banen kost. Volgens Frits van Wieringen, voorzitter van de Europese ondernemingsraad van Tata Steel, bevatte die uitleg nauwelijks nieuwe informatie.

„Het was heel, heel oppervlakkig”, zei Van Wieringen na de bijeenkomst in Wales. „We willen weten: waar verdwijnen die 3000 banen? Daar is niets over gezegd.” De ondernemingsraad is mordicus tegen massaontslagen, maar had de exacte plannen door experts willen laten bestuderen. Op basis daarvan zou verder kunnen worden gepraat.

De top van Tata Steel heeft volgens Van Wieringen toegezegd binnen twee weken met uitgebreidere en meer onderbouwde plannen te komen. Daarover zal dan opnieuw een vergadering plaatsvinden.

Volgens FNV-bestuurder Aad in ’t Veld heeft Tata Steel tevens bevestigd dat in Nederland zo’n 1600 banen verdwijnen. Hij vindt het onacceptabel dat Tata Steel niet met verdere details over de brug kwam. De vakbond overlegt net als CNV volgende maand met leden over acties.