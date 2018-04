Amper beweging op beurzen Europa

De Europese beursgraadmeters kwamen vrijdag amper van hun plaats. Op individueel niveau waren er wel grote koersbewegingen te zien. Zo gingen ASMI en Wessanen op het Damrak in de uitverkoop na tegenvallende kwartaalberichten. Het Zweedse Ericsson maakte daarentegen een stevige koerssprong.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 550,98 punten. Bij de hoofdfondsen noteerden KPN, Aalberts en Vopak ex-dividend. De MidKap daalde 0,9 procent tot 794,66 punten. Parijs won 0,1 procent en Frankfurt zakte een fractie. Londen klom 0,4 procent dankzij een daling van het Britse pond.

ASM International (ASMI) bungelde onderaan de MidKap met een koersval van 8,5 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie boekte in het eerste kwartaal minder omzet. Ook nam de nettowinst flink af. Volgens analisten van Natixis waren de resultaten zwakker dan verwacht.

Het sentiment in de chipsector was al negatief na de tegenvallende prognose van de Taiwanese chipgigant TSMC. Besi verloor 2,2 procent en in de AEX zakte chipmachinemaker ASML 0,7 procent. Een dag eerder verloor ASML al ruim 3 procent.

Wereldhave won 1,2 procent. Het vastgoedbedrijf hield in een handelsbericht vast aan zijn verwachtingen voor het hele jaar. Bij de kleinere bedrijven raakte Wessanen bijna 5 procent kwijt. De natuurvoedingsproducent behaalde afgelopen kwartaal fors minder winst. Het moederbedrijf van onder meer Zonnatura was naar eigen zeggen meer geld kwijt aan promotie en advertenties.

Op de lokale markt daalde Neways 1,2 procent. De producent van elektronische componenten meldde dat aanhoudende componentenschaarste en moeite bij werving van extra personeel leiden tot afremming van de omzetgroei en druk op de organisatie.

In Stockholm kreeg Ericsson er ruim 16 procent aan beurswaarde bij na positieve cijfers van het Zweedse netwerkbedrijf. Het was de grootste koerswinst sinds 2008. Het Britse levensmiddelenconcern Reckitt Benckiser verloor 6,6 procent in Londen na een tegenvallende omzetgroei in het afgelopen kwartaal. Shire zakte ruim 5 procent. De Amerikaanse farmaceut Allergan is niet van plan een bod uit te brengen op zijn Iers-Amerikaanse branchegenoot.

De euro was 1,2300 dollar waard, tegen 1,2342 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg een fractie tot 68,34 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 73,84 dollar per vat.