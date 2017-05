Amper beweging op beurzen Azië

De aandelenbeurzen in Azië kwamen dinsdag wederom amper in beweging bij een gebrek aan richtinggevend nieuws. In Taiwan, Hongkong en op het Chinese vasteland waren de beurzen dicht wegens vakantiedagen.

De Nikkei in Tokio sloot vrijwel vlak op 19.677,85 punten. Beleggers in de Japanse hoofdstad kregen wat macro-economische cijfers te verwerken. Zo werd bekend dat de werkloosheid in Japan in april stabiel bleef op 2,8 procent, het laagste niveau in meer dan twintig jaar.

Verder bleek dat de detailhandelsverkopen in Japan vorige maand sterker zijn gestegen dan verwacht. Daar stond tegenover dat de bestedingen van Japanse huishoudens juist sterker krompen dan economen hadden gedacht.

In Seoul daalde de Kospi 0,3 procent. De Zuid-Koreaanse Apple-toeleverancier LG Display sprong 6,3 procent omhoog na berichten dat het bedrijf omgerekend ruim 3,5 miljard dollar gaat investeren in een nieuwe fabriek voor oled-beeldschermtechnologie.

De All Ordinaries in Sydney sloot met een winstje van 0,1 procent.