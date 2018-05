Amerikanen minder happig op Nissans

Automaker Nissan is voorzichtiger geworden over de financiële prestaties in het lopende boekjaar. Het bedrijf kampt onder meer met tegenvallende verkopen in de Verenigde Staten. Daarnaast zit de duurdere yen de resultaten in de weg. In thuisland Japan kampt de automaker daarnaast met de naweeën van een schandaal vanwege niet correct uitgevoerde controles. Die kwestie liep bij Nissan eerder al flink in de papieren.

De autoverkopen in de VS kelderden in de eerste maanden van het jaar. Dit is een hard gelag voor Nissan, dat de afgelopen tijd juist veel geld stak in onder meer marketingactiviteiten. Tegenover de verkoopdaling in de VS, staan goede prestaties in China, waar dit jaar wordt gerekend op een stevige groei. De Chinese markt zou daarbij de VS passeren als de grootste afzetmarkt voor de automaker.

Nissan voorziet voor het boekjaar dat loopt tot april nu een operationele winst van 540 miljard yen (4,1 miljard euro). Dat is fors minder dan een jaar eerder en ook minder dan de 616 miljard yen die kenners in doorsnee hadden voorzien.