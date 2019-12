Amerikanen kopen weer meer op Black Friday

Amerikaanse consumenten hebben dit jaar meer online gekocht dan ooit op Black Friday. In totaal werd er via internet 7,4 miljard dollar uitgegeven, omgerekend zo’n 6,7 miljard euro. Daarmee was afgelopen vrijdag de drukste dag ooit voor webwinkels na Cyber Monday vorig jaar, aldus Adobe Analytics, dat de verkopen van 80 van de 100 grootste internetwinkels in de gaten houdt.

Dat bedrijf verwacht voor Cyber Monday, de maandag na Thanksgiving als consumenten op zoek gaan naar online koopjes, ook een record. Dan denkt Adobe dat Amerikaanse webwinkels bijna een vijfde meer omzetten dan het record van vorig jaar.

In Nederland is Black Friday ook steeds meer in trek. Betaalvereniging Nederland komt maandag met cijfers over kaartbetalingen aan de toonbank.

De oproep van branche-organisaties aan winkelbedrijven in Nederland om dit jaar ruim vóór Black Friday te beginnen met hun aanbiedingen, lijkt zijn vruchten te hebben afgeworpen. Consumenten hebben hun aankopen voor Black Friday en Sinterklaas gespreid over de hele afgelopen week.