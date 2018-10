Amerikanen houden F-35 tijdelijk aan de grond

De Verenigde Staten houden hun F-35 gevechtsvliegtuigen, ook wel bekend als JSF, tijdelijk aan de grond vanwege een recente crash. Het Pentagon heeft besloten dat bepaalde brandstofkleppen in alle toestellen opnieuw moeten worden geïnspecteerd. Dat zal ongeveer 48 uur duren.

Eind september stortte er een F-35 van de Amerikaanse marine neer in de buurt van Grays Hill in de staat South Carolina. Volgens de autoriteiten had de piloot zich met zijn schietstoel in veiligheid gebracht. Het Nederlandse leger heeft meer dan dertig Joint Strike Fighters besteld om de verouderde F-16’s te vervangen.