‘Amerikaanse werkgelegenheid toont verder herstel’

De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is afgelopen maand waarschijnlijk verder aangetrokken. Exclusief de landbouwsector rekenen economen in doorsnee op een banenaanwas van 1,5 miljoen arbeidsplaatsen. Hoe de cijfers precies uitpakken, brengt de Amerikaanse overheid vrijdag naar buiten in haar maandelijkse banenrapport.

In juni kwamen er nog 4,8 miljoen banen bij. Volgens Washington ging het om de sterkste groei van de werkgelegenheid sinds het begin van de metingen in 1939. De werkloosheid in ’s werelds grootste economie lag met ruim 11 procent toen nog erg hoog, maar was al wel veel lager dan in eerdere crisismaanden.

Enkele dagen terug kwam loonstrookverwerker ADP al met een eigen inschatting van de Amerikaanse werkgelegenheid in juli. Dat rapport wees op een lichte verbetering. Maar ADP had tegelijk het cijfer voor juni enorm opwaarts herzien, wat het beeld enigszins vertroebelde

Amerikaanse bedrijven nemen weer werknemers aan, nu de lockdownmaatregelen tegen het coronavirus worden versoepeld in het land. Dat er weer meer banen bij komen in de VS, betekent overigens niet dat het land de grootste klappen op de arbeidsmarkt al achter de rug heeft. Wekelijks kloppen er nog altijd meer dan een miljoen Amerikanen bij de overheid aan voor een werkloosheidsuitkering. De laatste tijd neemt het aantal nieuwe besmettingen met het virus in de VS bovendien flink toe, wat het economisch herstel kan ondermijnen.