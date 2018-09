Amerikaanse verzekeraars zetten zich schrap

Ook ondernemingen in de Verenigde Staten zetten zich schrap voor de orkaan Florence die op de Amerikaanse oostkust afstevent. Verzekeraars gingen maandag vooruitlopend op flinke schade alvast omlaag op de beurs.

Het National Hurricane Center (NHC) schaalde Florence in in de vierde categorie, één niveau onder de krachtigste soort orkanen. Volgens het NHC gaat de orkaan met winststoten tot 209 kilometer per uur af op de staat North Carolina, al is de koers lastig exact te voorspellen. Zulke krachtige orkanen zijn zeldzaam in dit deel van de VS, aan de zuidkust komen ze vaker voor.

In 1989 kwam orkaan Hugo in South Carolina aan land. Die orkaan was ook ingeschaald in de vierde categorie en zorgde voor - omgerekend naar de huidige waarde van de dollar - 14,1 miljard dollar schade. Onderzoeksinstituut Enki Research houdt nu rekening met bijna het dubbele en verwacht 27 miljard dollar schade door Florence.

Overigens spinnen sommige bedrijven ook garen bij de komst van een orkaan. Klusketens in de VS doen het goed op de beurs, met het oog op herstelwerkzaamheden als de storm weer is gaan liggen.