Amerikaanse Toys ’R’ Us sluit de deuren

Het is de geplaagde speelgoedverkoper Toys ’R’ Us niet gelukt om een oplossing te vinden voor zijn financiële problemen. De keten sluit in de Verenigde Staten de deuren, zo werd donderdag bekend.

Toys ’R’ Us kwam de afgelopen jaren in zwaar weer terecht door hoge schulden en afnemende verkopen en moest faillissementsbescherming aanvragen. In januari kondigde Toys ’R’ Us al de sluiting aan van circa 180 winkels in de VS, als onderdeel van een reddingsplan. Koortsachtig werd er aan een doorstart gewerkt. Nu gaan echter de deuren bij de resterende 735 Amerikaanse winkels dicht.

In de Verenigde Staten werken circa 33.000 full- en parttimers voor het concern. Er wordt nog wel gekeken om 200 winkels te combineren met de Canadese activiteiten van Toys ’R’ Us. Die Canadese tak staat momenteel in de etalage, evenals de activiteiten in Azië en Europa. Toys ’R’ Us telt wereldwijd zo’n 1600 filialen en 60.000 werknemers. In Nederland heeft het bedrijf veertien winkels.