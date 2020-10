Amerikaanse techreuzen vechten om aandacht belegger

Voor beleggers in de techwereld is het ‘Super Thursday’. Op donderdag openen Google-moeder Alphabet, socialemediabedrijven Facebook en Twitter, webwinkelreus Amazon en iPhonemaker Apple de boeken.

Voor Alphabet, Facebook en Twitter wordt gerekend op meer omzet. Die bedrijven zijn voor een groot deel van hun inkomsten afhankelijk van advertenties. In het begin van de coronacrisis waren adverteerders nog voorzichtig en sneden ze in hun budget, maar de laatste tijd is er een opleving te zien op de markt voor online-advertenties. Voor Snap, het bedrijf achter de app Snapchat, leverde dat onlangs al goede resultaten op.

Amazon daarentegen doet het al de hele crisisperiode goed. Mensen gaan door de virusuitbraak minder naar normale winkels en bestellen meer online. Ook de cloudtak van het bedrijf doet goede zaken nu meer bedrijven hun systemen online willen laten draaien vanwege thuiswerken. De verwachting is dat die groei zich door heeft gezet.

Ook bij Apple gaan de zaken anders dan anders. Normaal gesproken is in de resultaten van het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar van dat bedrijf al zichtbaar hoe de verkopen van de nieuwe iPhone lopen. Dit jaar werd de smartphone pas na afloop van het kwartaal gepresenteerd. In de cijfers zijn wel de verkopen van de nieuwe Apple Watch en iPads te zien, maar de prognose voor het lopende kwartaal zal meer aandacht krijgen.