‘Amerikaanse staten onderzoeken ook Facebook’

Amerikaanse staten werken niet alleen aan een kartelonderzoek tegen internetgigant Google, ze hebben ook socialmediaplatform Facebook in het vizier. Zakenkrant The Wall Street Journal meldt dat vrijdag. Volgens de krant kunnen ook andere bedrijven nog onder de loep worden genomen.

De zaak tegen Google wordt waarschijnlijk maandag naar buiten gebracht. De ministers van Justitie van ongeveer 36 staten hebben de handen daarvoor ineengeslagen. Het gaat om zowel Republikeinen als Democraten. Het onderzoek wordt geleid door de minister van Justitie van de staat Texas. De staten bekijken welke gevolgen de machtige positie van Google heeft voor de markt voor digitale advertenties. Ook kijken ze of het schadelijk is voor consumenten dat één bedrijf zo veel informatie over consumenten bezit.

De kartelzaak tegen Facebook wordt geleid door de minister van Justitie van de staat New York. Het is niet bekend hoeveel staten daarbij samenwerken. „De staatsministers zijn bezorgd over de controle van grote techbedrijven over persoonlijke gegevens en zullen ze aansprakelijk stellen voor het belemmeren van concurrentie, dat privacy en consumentengegevens in gevaar brengt”, laat de New Yorkse minister Letitia James weten aan de krant.

De krant Washington Post had het onderzoek tegen Google dinsdag naar buiten gebracht. Het federale ministerie van Justitie doet ook al onderzoek naar kartelvorming door Google.