Amerikaanse staten klagen regering-Trump aan om brandstofregels

Een groep van 23 Amerikaanse staten onder leiding van Californië, het District of Columbia en een aantal grote steden hebben de regering-Trump aangeklaagd. Reden voor de juridische stap is het regeringsbesluit om een regeling van de Obama-regering over brandstofbesparingsnormen af te zwakken.

Eind maart kwam de regering-Trump met definitieve regels over de jaarlijkse verhoging van de efficiëntie van auto’s en vrachtauto’s. Deze zouden tot 2026 jaarlijks 1,5 procent schoner en zuiniger moeten zijn. Onder het bewind van Trumps voorganger Obama was 5 procent afgesproken.

Trump kreeg bij de beslissing om de normen te versoepelen de steun van automakers als General Motors, Fiat Chrysler en Toyota. Er waren ook automakers die zich niet achter het plan schaarden.

Volgens de klagers zullen door de herziene eisen consumenten duurder uit zijn. Verder zal de extra uitstoot van verontreinigende stoffen de gezondheid van gemeenschappen rechtstreeks bedreigen. De inspanningen van de regering zouden ook in strijd zijn met de Clean Air Act, beweren de staten in de rechtszaak.