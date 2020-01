Amerikaanse staalheffing voor Tata deels geschrapt

De Amerikaanse heffing op staal van Tata Steel uit IJmuiden wordt deels geschrapt. Dat zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel). Het gaat om staal dat wordt gebruikt voor de productie van blikjes. Daarop had Washington een importheffing van 25 procent gezet.

De heffing gold voor ongeveer een vijfde van de totale staalexport van Tata naar de Verenigde Staten. De invoerbelasting had volgens Kaag in het ergste geval tot een omzetverlies van zo’n 100 miljoen dollar kunnen leiden. Daardoor zou een flink aantal banen in gevaar zijn gekomen. De heffing was al van kracht, maar gold nog niet voor lopende contracten.

Minister Kaag heeft lang over het schrappen van deze heffing onderhandeld, onder anderen met de Amerikaanse minister van Economische Zaken, Wilbur Ross. Het kabinet begon de onderhandelingen omdat Japanse bedrijven voor dit type staal waren uitgezonderd van een heffing.